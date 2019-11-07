Россиянин Петров получил дисквалификацию за применение допинга

Российский прыгун в длину Александр Петров получил наказание в виде пропуска соревнований на четыре года за проваленный допинг тест.
В пробе 33-летнего спортсмена был обнаружен анаболический стероид оксандролон. Он проходил тест в июле этого года.
Добавим, что наказание вступает в силе с 25 июля 2019 года, а его результаты аннулированы с 6 июля 2019 года.
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