Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года» - Советский спорт
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12 ноября 2019 20:30Легкая атлетикаГичунцев Артур

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года»

Имя победительницы озвучат 23 ноября в Монако.

Россиянка Мария Ласицкене завершила борьбу за приз «Спортсменки года», который вручается Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Финалистов определили путем голосования, которое проводилось среди членов IAAF, а также болельщиков.

Ранее Ласицкене выиграла чемпионат мира в Дохе и стала первой спортсменкой, кому удалось трижды выиграть золото в прыжках в высоту. При этом она стала чемпионкой Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

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