Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года»

Россиянка Мария Ласицкене завершила борьбу за приз «Спортсменки года», который вручается Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Финалистов определили путем голосования, которое проводилось среди членов IAAF, а также болельщиков.
Ранее Ласицкене выиграла чемпионат мира в Дохе и стала первой спортсменкой, кому удалось трижды выиграть золото в прыжках в высоту. При этом она стала чемпионкой Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.
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