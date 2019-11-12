Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года» Имя победительницы озвучат 23 ноября в Монако.

Россиянка Мария Ласицкене завершила борьбу за приз «Спортсменки года», который вручается Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Финалистов определили путем голосования, которое проводилось среди членов IAAF, а также болельщиков.

Ранее Ласицкене выиграла чемпионат мира в Дохе и стала первой спортсменкой, кому удалось трижды выиграть золото в прыжках в высоту. При этом она стала чемпионкой Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.