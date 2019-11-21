Президента ВФЛА Шляхтина отстранили Новые последствия расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу AIU. Также временно отстранен исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Напомним, что ИААФ завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров: он не вносил данные о своих перемещениях в систему АДАМС, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль. С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.

ВФЛА обвиняют в изготовлении документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны 22-летнего легкоатлета.