Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу AIU. Также временно отстранен исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
Напомним, что ИААФ завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров: он не вносил данные о своих перемещениях в систему АДАМС, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль. С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.
ВФЛА обвиняют в изготовлении документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны 22-летнего легкоатлета.
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