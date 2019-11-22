Борзаковский, Купцова и Тарасенко претендуют на должность врио президента ВФЛА Глава ВФЛА Шляхтин отстранен из-за вмешательства в расследование допингового дела Лысенко.

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Вице-президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский, Марина Купцова и Юлия Тарасенко являются кандидатами на пост временно исполняющего обязанности президента организации. Об этом сообщила пресс-атташе федерации Наталья Юхарева.

«Президиум в субботу выберет временно исполняющего обязанности президента из трех вице-президентов: Юрия Борзаковского, Марины Купцовой и Юлии Тарасенко», – приводит ТАСС слова Юхаревой.

Напомним, ранее стало известно о том, что в субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум ВФЛА, на котором будет выбран врио президента федерации.

В четверг независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit принял решение об отстранении президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за его вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.