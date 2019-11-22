Руне Андерсен: Мы предложили совету World Athletics приостановить процесс восстановления ВФЛА Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что совет организации приостановил процесс восстановления членства ВФЛА.

- Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА, - передает слова Андерсена ТАСС.

В минувший четверг президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от работы на своей должности из-за вмешательства в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение принял независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit.

Напомним, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.