Шляхтин подал заявление об отставке Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин передал президиуму организации заявление об уходе с поста президента.

«Сейчас я передал президиуму заявление об отставке», - цитирует Шляхтина ТАСС.

Напомним, в четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.