Шляхтин подал заявление об отставке

«Сейчас я передал президиуму заявление об отставке», - цитирует Шляхтина ТАСС.
Напомним, в четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.
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