Михаил Бутов: Ноль процентов на то, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2022 в полном составе - Советский спорт
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25 ноября 2019 10:49Легкая атлетикаЛипкин Антон

Михаил Бутов: Ноль процентов на то, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2022 в полном составе

Бывший президент ВФЛА Шляхтин отстранен из-за вмешательство в расследование допингового дела Лысенко.

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михиал Бутов высказался о шансах сборной России по легкой атлетике выступить на Олимпийских играх 2022 года в Токио в полном составе.

«Ноль процентов, – приводит «Р-Спорт» слова Бутова. – Если говорить о конкретных людях, то хоть кто-то. Буду надеяться на это. Дождемся решения WADA и его разъяснений».

В четверг независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit отстранил от исполнения своих обязанностей президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который наказан за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. В субботу Шляхтин, возглавлявший федерацию с января 2016 года, подал в отставку. Исполняющей обязанности президента стала Юлия Тарасенко.

Напомним, 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ только в нейтральном статусе.

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