Марина Купцова: Последние четыре года в ВФЛА прошли бездарно - Советский спорт
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05 декабря 2019 11:10Легкая атлетикаЛипкин Антон

Марина Купцова: Последние четыре года в ВФЛА прошли бездарно

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в ИААФ.

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марина Купцова высказалась о работе организации за последние четыре года.

«Выступают сейчас наши нейтральные спортсмены, вот они во весь голос говорят, почему они должны отвечать за людей, которые выступали восемь и более лет назад, – приводит «Р-Спорт» слова Купцовой. – Это уже не четыре года, а 15 лет. Об этом как-то все предпочитают не говорить.

Последние четыре года прошли бездарно, пассивная позиция привела к обратному эффекту, это мое мнение как спортсмена и руководителя».

В ноябре независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit принял решение об отстранении президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за его вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. После этого Шляхтин, возглавлявший федерацию с 2016 года, подал в отставку.

Напомним, 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ только в нейтральном статусе.

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