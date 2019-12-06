Юрий Борзаковский: Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума

- Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко, - приводит слова Борзаковского ТАСС.
Отмечается, что специалист остается главным тренером сборной России по легкой атлетике.
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