Нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики изберут 28 февраля Дата выборов утверждена на заседании президиума ВФЛА.

Сегодня в здании Олимпийского комитета России проходит заседание президиума ВФЛА, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Первый вице-президент и исполняющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко рассказала о текущей деятельности федерации, а также о статусе согласования с РУСАДА дорожной карты по выходу из допингового кризиса.

Тарасенко вынесла на обсуждение президиума ВФЛА вопрос о проведении внеочередной выборной конференции ВФЛА и назначении даты ее проведения согласно уставу организации.

Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА 28 февраля в Москве.

Также президиум утвердил отставку с поста вице-президента ВФЛА и члена президиума ВФЛА Юрия Борзаковского.

Напомним, что Дмитрий Шляхтин покинул пост президента ВФЛА 21 ноября нынешнего года. Спустя два для Тараненко была избрана в качестве исполняющего обязанности главы федерации.