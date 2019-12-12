Купцова намерена покинуть пост вице-президента ВФЛА Пост вице-президента ВФЛА Купцова заняла в декабре 2016 года.

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Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова намерена покинуть пост вице-президента Федерации легкой атлетики России.

«Вице-президент ВФЛА Марина Купцова заявила о желании сложить полномочия вице-президента ВФЛА и члена президиума ВФЛ», – сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, ранее пост вице-президента покинул главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Таким образом, в ВФЛА может остаться один вице-президент – Юлия Тарасенко, которая исполняет обязанности руководителя организации после отставки Дмитрия Шляхтина.

Пост вице-президента ВФЛА Купцова заняла в декабре 2016 года.