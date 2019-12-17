Россиянин Минигалеев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на основе решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наказала дисквалификацией отечественного спортсмена Ильназа Минигалеева.
Отмечается, что 24-летний россиянин признан виновным в нарушении п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»).
Таким образом, он получил наказание в виде пропуска соревнований на четыре года. Наказание вступает в силу с 19 сентября 2019 года. При этом аннулированы его результаты с 8 июня 2019 года.
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Почему у Панарина сейчас лучшая техника в мире Давно хотелось поговорить о чудесном преображении в НХЛ Артемия Панарина, который дебютировал там более чем в солидном возрасте – в 24 года. 16.12.2019 20:30 Хоккей Славин Виталий А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 17.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:15 Хоккей Домрачев Владислав