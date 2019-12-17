Россиянин Минигалеев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на основе решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наказала дисквалификацией отечественного спортсмена Ильназа Минигалеева.

Отмечается, что 24-летний россиянин признан виновным в нарушении п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»).

Таким образом, он получил наказание в виде пропуска соревнований на четыре года. Наказание вступает в силу с 19 сентября 2019 года. При этом аннулированы его результаты с 8 июня 2019 года.