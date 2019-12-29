Ласицкене, Шубенков и Сидорова написали открытое письмо ВФЛА В письме изложены ключевые вопросы к руководству организации.

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Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова с открытым письмом обратились к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Текст обращения опубликован на страницах спортсменов в Instagram.

«Руководству ВФЛА.

Мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА). 1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у атлетов сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано?

2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлен? Кому вы писали? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что еще собираетесь делать? И когда?

3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена. Где «карта» ВФЛА и что в ней? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность?

4. До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу, и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?

С глубоким уважение ко всем спортсменам, тренерам и любителям легкой атлетики, члены комиссии спортсменов ВФЛА Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене», - говорится в тексте обращения.

AIU 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за подделку документов, которые Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами.