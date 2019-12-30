ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова Спортсмены решили выяснить, что было сделано для выхода из кризиса.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала ответ на письмо легкоатлетов Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой.

«Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов. Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках.

Согласно Уставу, президиум ВФЛА создает общественные рабочие органы, утверждает их состав и положение об их деятельности. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по ее работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА.

Ваши предложения будут оперативно рассмотрены президиумом в полном соответствии с уставной деятельностью организации.

В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА.

Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества.

Уверены, что очная встреча с возможностью открытого и честного диалога станет в данной ситуации более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ», – говорится в письме организации.

Напомним, ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами.