ВФЛА пригласила Ласицкене, Сидорову и Шубенкова на заседание президиума 10 января Ранее спортсмены написали открытое письмо руководству организации.

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Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков приглашены на ближайшее заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое состоится 10 января.

«ВФЛА отправила Марии, Анжелике и Сергею письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума. На нем будут обсуждаться все темы, которые были затронуты в открытом письме спортсменов: коммуникации ВФЛА с Athletics Integrity Unit (независимый легкоатлетический дисциплинарный орган) и World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), вопросы получения нейтрального статуса, проведение внеочередной отчетно-выборной конференции и так далее», - сказала ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Напомним, 29 декабря Ласицкене, Сидорова и Шубенкова в открытом письме к руководству ВФЛА изложили перечень вопросов по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами.