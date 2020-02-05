Шубенков - о возможном пропуске Олимпиады в Токио: Сейчас мне спокойнее, чем в 2016-м Спортсмен рискует пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков признался, что старается даже не думать о возможном пропуске Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

«О возможном повторении ситуации 2016 года стараюсь даже не думать. Мой план - быть готовым выступать и побеждать. Могу сказать только, что сейчас мне спокойнее, чем в 2016-м. Страха перед неизвестностью нет. Хотя не думаю, что к такому можно быть полностью готовым», - рассказал спортсмен в интервью «Лента.ru».

Напомним, Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами. Также он завоевывал серебряные медали мировых первенств в 2017 и 2019 годах. Россиянин является трехкратным чемпионом Европы.

В 2016 году Шубенков, будучи «чистым» атлетом, пропустил Олимпиаду из-за допингового скандала вокруг российского спорта.

9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.