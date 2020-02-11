Сергей Шубенков - о встрече Матыциным: В первую очередь обсуждали текущую ситуацию с ВФЛА Чемпиона мира Сергей Шубенков рассказал о встрече легкоатлетов с министром спорта РФ Олегом Матыциным, которая состоялась в воскресенье.

- Мы в первую очередь обсуждали текущую ситуацию с ВФЛА. Было очень важно, что Олег Васильевич подтвердил свою позицию, что он слышит спортсменов и подтверждает это действиями, это очень приятно. И мы надеемся, что эту ситуацию удастся разрулить.

Первый шаг это, конечно, организация новых выборов руководства ВФЛА. И дальше налаживание конструктивного взаимодействия с World Athletics. Это самое важное, международная федерация будет решать нашу судьбу, - приводит слова Шубенкова «РИА Новости».

Напомним, Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами. Также он завоевывал серебряные медали мировых первенств в 2017 и 2019 годах. Россиянин является трехкратным чемпионом Европы. В 2016 году Шубенков, будучи «чистым» атлетом, пропустил Олимпиаду из-за допингового скандала вокруг российского спорта.