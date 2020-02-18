ВФЛА обнародовала список кандидатов на президентский пост Выборы состоятся 28 февраля.

На официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики был опубликован список из четырех претендентов на должность президента организации.

На президентский пост претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский

Внеочередная выборной конференции ВФЛА намечена на 28 февраля 2020 года.