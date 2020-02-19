Андрей Сильнов: На пост президента ВФЛА претендуют люди, одержимые своим эго Выборы состоятся 28 февраля.

Олимпийский чемпион и бывший первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) поделился своим мнением о предстоящих выборах президента организации.

«Посмотрите, к власти стремятся прийти практически те же самые люди, что ранее были отправлены в отставку. Естественно, я это не поддерживаю, потому что есть рекомендации Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР), запрещающие отстраненным от руководства нашим видом спорта людям снова выставлять свои кандидатуры на выборы главы федерации. Видимо, они идут на выборы, одержимые своим эго, и их не интересуют судьбы действующих спортсменов. Тот состав руководства ВФЛА, который в последнее время был у власти, проявил себя, мягко говоря, не лучшим образом», - цитирует Сильнова News.ru.

Напомним, в конце января Министерство спорта Российской Федерации приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта.

Внеочередная выборная конференция организации намечена на 28 февраля 2020 года. На президентский пост претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.