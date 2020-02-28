РУСАДА озвучило три вещи, которые должен сделать Юрченко на посту президента ВФЛА - Советский спорт
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28 февраля 2020 16:31Легкая атлетикаКорегин Владислав

РУСАДА озвучило три вещи, которые должен сделать Юрченко на посту президента ВФЛА

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала назначение Евгения Юрченко новым президентом ВФЛА.

Я хочу думать, что его избрание и его действия помогут нашим российским спортсменам, у которых нет вопросов в нарушении антидопинговых правил, получить свои нейтральные статусы и путевки на международные соревнования. Это первое, о чем он должен думать. Второе – налаживание диалога с международными федерациями. А третье – возвращение вменяемого статуса ВФЛА, – цитирует Пахноцкую News.ru.

Напомним, что сегодня во время внеочередной выборной конференции ВФЛА член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом федерации.

Юрченко был единственным кандидатом на пост главы. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

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