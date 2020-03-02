ВФЛА признала вину по делу Лысенко Сегодня Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу письмо с признанием вины федерации по делу Данилы Лысенко.

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес федерации, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко», – сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко, которого цитирует пресс-служба федерации.

«Я надеюсь, что наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам. Наша первоочередная задача сейчас - выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену», – добавил Юрченко.

Напомним, в ноябре 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности, занимавший в тот момент пост президента организации Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска российским легкоатлетом Лысенко допинг-контроля.

Ранее World Athletics объявила, что не будет рассматривать исключение ВФЛА, если российская сторона признает вину в деле спортсмена.