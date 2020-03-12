Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на 10 миллионов долларов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics оштрафовала ВФЛА на десять миллионов долларов. Об этом заявил на пресс конференции глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.
«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов. Позднее Министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения. Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая десять миллионов долларов штрафа», – цитирует слова Андерсена «РИА Новости».
Пять миллионов должны быть выплачены немедленно, а вторая половина суммы – это так называемый «условный штраф». Чтобы его избежать ВФЛА должна соблюдать правила и прогрессировать в вопросе восстановления своих прав.
В ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Санкции коснулись и Дмитрия Шляхтина, который в тот момент был президентом ВФЛА. Впоследствии Шляхтин подал в отставку.
В январе Всероссийская федерация легкой атлетики направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу официальное письмо с признанием своей вины по делу Лысенко, чтобы избежать исключения из числа членов международной ассоциации.
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