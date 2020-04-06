Совещание руководства ВФЛА с тренерским штабом перенесено на неопределенный срок Запланированное на 6 апреля совместное совещание руководства ВФЛА и тренерского штаба переносится на неопределенный срок.

«Текущая обстановка с ее карантинными ограничениями и в целом ситуацией в стране не позволяет, так скажем, конструктивно и предметно обсудить сегодня летний сезон, точнее, его альтернативные сценарии. У нас слишком много неизвестных. Делать прогнозы на старт сезона в такой ситуации явно преждевременно. Совещание пройдет после снятия карантинных мер», - цитирует президента ВФЛА Евгения Юрченко пресс-служба федерации.

Отметим, что изначально планировалась, что стороны в формате видеоконференции обсудят сценарии возможного соревновательного сезона.