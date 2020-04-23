Сергей Шубенков: Россия – не совсем Африка, все, что у меня есть, – благодаря капитализму Чемпион мира в беге с барьерами высказался о политическом устройстве страны.

«Мы шли вперед, а потом немного свернули, отошли назад, - заявил Шубенков в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - Можно ли назвать государственное устройство в России монархией? Нет, у нас скорее периферийный капитализм. Такой даже полупериферийный. Мы не совсем фрика, но как-то так. К центру поближе, но не центр».

Легкоатлет добавил, что возвращаться в коммунизм не хотел бы. »То, что у меня сейчас есть - все благодаря капитализму».

Напомним, что Шубенков выиграл золото ЧМ-2015 на дистанции 110 м с барьерами. Ему принадлежит рекорд России в этой дисциплине.