Чемпионат Европы в Париже отменен из-за коронавируса Турнир должен был пройти с 26 по 30 августа.

Глава Федерации легкой атлетики Франции Андре Жиро сообщил, что чемпионат Европы, который должен был пройти в Париже отменен из-за пандемии коронавируса.

«Мы приняли такое решение, поскольку сейчас самое важное – здоровье людей», – сказал функционер, чьи слова приводит Le Parisien.

Ранее стало известно о переносе на 2021 год Олимпиады в Токио, а также чемпионата Европы по футболу.