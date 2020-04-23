Чемпионат Европы в Париже отменен из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2020 23:34Легкая атлетикаГичунцев Артур

Чемпионат Европы в Париже отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 26 по 30 августа.

Глава Федерации легкой атлетики Франции Андре Жиро сообщил, что чемпионат Европы, который должен был пройти в Париже отменен из-за пандемии коронавируса.

«Мы приняли такое решение, поскольку сейчас самое важное – здоровье людей», – сказал функционер, чьи слова приводит Le Parisien.

Ранее стало известно о переносе на 2021 год Олимпиады в Токио, а также чемпионата Европы по футболу.

 «Барселона» дошла до ручки. Готова продать название своего стадиона «Реалу»  Как минимум на один сезон легендарный «Камп Ноу» может сменить вывеску. Рассказываем о тяжелейшем финансовом и системном кризисе, в который загнала клуб Лионеля Месси пандемия.  22.04.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тарасова: Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад и устраивать балет на льду? Загитова и Трусова выступят в роли тренеров для занятий спортом в домашних условиях Forbes включил Панарина, Медведева и Косторную в список самых перспективных россиян
«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Гончаренко согласен с Вентурой: назначение жены футбольного тренера – тратить деньги Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал клубному ТВ о жизни в самоизоляции. Мы выбрали наиболее интересные фрагменты. 22.04.2020 13:30 Футбол Григорьевская Юлия
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 21:45 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса Одной из мер безопасности на аренах при возобновлении спортивных мероприятий называют увеличение дистанции между зрителями. Но так ли она эффективна? 20.04.2020 22:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
23:34 Легкая атлетика Чемпионат Европы в Париже отменен из-за коронавируса
23:11 Футбол СМИ: Месси против трансфера Мартинеса, он хочет видеть Неймара
22:46 Футбол Александр Зинченко: Многие говорят, что сборная Украины стала «топом»
22:29 Шахматы Непомнящий победил Гири на турнире Карлсена
22:22 Футбол Мхитарян готов потерять в деньгах ради трансфера в «Рому»
22:03 Хоккей «Северсталь» продлила контракты с Яковлевым и Морозовым
21:49 Футбол Георгий Джикия: Кокорин – самый сложный соперник в чемпионате России
21:46 Футбол «ПСЖ» не отпустит Мбаппе до 2022 года
21:41 Футбол Джикия – о Месси и Роналду: Оба топы, победили меня 1:0
21:32 Футбол Джикия расшифровал ДНК: Джикия Наш Капитан
21:25 Хоккей Источник: Галимов станет игроком СКА
21:19 Футбол Георгий Джикия: Чемпионат России можно спокойно доиграть за 40-45 дней
20:59 Футбол Защитник «Милана» Эрнандес может перейти в «ПСЖ» за 50 млн евро
20:42 Бокс Дмитрий Бивол: Бой с Бетербиевым вполне реален
20:21 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Россия – не совсем Африка, все, что у меня есть, – благодаря капитализму
20:14 Футбол «Боруссия» готова платить Санчо 10 млн евро в год
19:59 Хоккей Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб намерен вернуть Овечкина
19:47 ММА Гэтжи заявил о желании подраться с Нурмагомедовым
19:21 Футбол Погба может перейти в «Интер»
19:01 ММА Менеджер Нурмагомедова рассказал, при каких условиях состоится бой с Сен-Пьером
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Это трудно». Олег Кожемяко задумался о смягчении режима самоизоляции в Приморье
Тюменца, подозреваемого в нападении на школу, поместили в психдиспансер
Глеб Никитин спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области
Глава Карелии подписал распоряжение о досрочном окончании учебного года
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика