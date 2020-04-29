Олимпийский чемпион в метании копья Лусис умер в возрасте 80 лет Латвийский легкоатлет выиграл золотую медаль в составе сборной СССР на Олимпиаде в Мехико в 1968 году.

Латвийский союз легкой атлетики сообщил о смерти олимпийского чемпиона в метании копья Яниса Лусиса. Олимпийскому чемпиону Мехико было 80 лет. В последние годы жизни от сражался с онкологическим заболеванием.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье», – сказано в сообщении латвийской федерации.

Помимо золота Олимпиады в Мехико Лусис выиграл бронзу в 1964 году в Токио, а также серебряную медаль на Играх в Мюнхене в 1972-м.

Советский легкоатлет дважды устанавливал мировой рекорд в метании копья. В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала латвийца лучшим копьеметателем в истории спорта, а в 2014-м Лусис был включен в Зал славы международной федерации за особый вклад в развитие легкой атлетики.