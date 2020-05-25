Юрий Борзаковский: Чемпионат России мы проведем не раньше середины сентября Главный тренер сборных команд страны рассказал о ситуации с возобновлением тренировок и соревнований.

Юрий Борзаковский сообщил, что российские легкоатлеты начнут централизованную подготовку в июле, а чемпионат страны состоится не раньше сентября.

«Тренерский штаб принял решение начать централизованные тренировочные мероприятия в июле, – приводит слова Борзаковского официальный Всероссийской федерации легкой атлетики. – В июне легкоатлеты будут тренироваться в регионах. На мой взгляд, именно такое решение сейчас для нас оптимально. Оно далось нам непросто, были консультации с тренерами наших ведущих спортсменов, со старшими тренерами сборной. Дело в том, что международный сезон начинается у нас коммерческими стартами в середине августа. Российский календарь пока на стадии обсуждения, но думаю, что чемпионат России мы проведем не раньше середины сентября. В рамках этих дат мы посчитали приемлемым и целесообразным начать централизованную подготовку в июле. Можно сказать, что мы перестраховываемся, но я не вижу острой необходимости в июньских сборах. Мы продолжим следить за эпидемиологической обстановкой, будем мониторить ситуацию».