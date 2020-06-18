Валентин Балахничев: На очной ставке Шобухова показала, что претензий ко мне не имеет

Прокуратора Франции запросила для экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева четыре года заключения и штраф в размере 1,8 млн долларов.

- Ведь и в России проводилось расследования по вашему делу.

- Следственный комитет России провел свое расследование. В ходе него было опрошено более пятисот свидетелей. Была проведена очная ставка с Лилией Шобуховой, на чьих показаниях основаны обвинения парижской прокуратуры против меня. Что я якобы вымогал у нее деньги, чтобы скрыть ее положительные допинг-пробы.

- Что сказала Шобухова на очной ставке?

- Ей были заданы конкретные вопросы: вымогал ли я у нее деньги, и какое отношения я имею ко всему этому делу?