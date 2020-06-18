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18 июня 14:56
автор: Волохов Юрий

Валентин Балахничев: На очной ставке Шобухова показала, что претензий ко мне не имеет

Бывший функционер обвиняется в вымогательстве.

Прокуратора Франции запросила для экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева четыре года заключения и штраф в размере 1,8 млн долларов.

- Ведь и в России проводилось расследования по вашему делу.

- Следственный комитет России провел свое расследование. В ходе него было опрошено более пятисот свидетелей. Была проведена очная ставка с Лилией Шобуховой, на чьих показаниях основаны обвинения парижской прокуратуры против меня. Что я якобы вымогал у нее деньги, чтобы скрыть ее положительные допинг-пробы.

- Что сказала Шобухова на очной ставке?

- Ей были заданы конкретные вопросы: вымогал ли я у нее деньги, и какое отношения я имею ко всему этому делу?

Она показала, что претензий ко мне не имеет, что никакие деньги я у нее не вымогал, и не имею отношения к этому делу. Но почему-то прокуратура Франции ее показания не учла. Проигнорировала она и расследование Следственного комитета России.

Напомним, Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова обвиняют в вымогательстве средств у спортсменов за сокрытие их допинг-проб. В частности, обвинение строится на показаниях бегуньи на длинные дистанции Лилии Шобуховой и ее мужа, который является ее тренером.

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Валентин Балахничев: На очной ставке Шобухова показала, что претензий ко мне не имеет
Бывший функционер обвиняется в вымогательстве.
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