Приговор по делу бывшего главы ИААФ Диака огласят 16 сентября

Reuters сообщает, что приговор по делу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака будет оглашен 16 сентября.

Французская прокуратура обвиняет сенегальца в получении взяток, отмывании денег и утаивании фактов употребления допинга российскими легкоатлетами.

Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак Диак подозреваются в получении взяток от России в размере в три миллиона евро за отказ от преследования российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Диак-старший был арестован французской полицией в ноябре 2015 года.

Адвокаты 87-летнего Ламина Диака утверждают, что нет никаких доказательств его участия в коррупционной схеме, и возлагают вину на его сына, который занимал в ИААФ должность консультанта по маркетингу.

Сенегалец возглавлял международную федерацию с 1999 года по 2015-й. Ему грозит тюремный срок в четыре года.