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18 июня 23:46
автор: Шарафудинов Виктор

Приговор по делу бывшего главы ИААФ Диака огласят 16 сентября

Сенегальца обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и сокрытии фактов употребления допинга российскими легкоатлетами.

Reuters сообщает, что приговор по делу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака будет оглашен 16 сентября.

Французская прокуратура обвиняет сенегальца в получении взяток, отмывании денег и утаивании фактов употребления допинга российскими легкоатлетами.

Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак Диак подозреваются в получении взяток от России в размере в три миллиона евро за отказ от преследования российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Диак-старший был арестован французской полицией в ноябре 2015 года.

Адвокаты 87-летнего Ламина Диака утверждают, что нет никаких доказательств его участия в коррупционной схеме, и возлагают вину на его сына, который занимал в ИААФ должность консультанта по маркетингу.

Сенегалец возглавлял международную федерацию с 1999 года по 2015-й. Ему грозит тюремный срок в четыре года.

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Приговор по делу бывшего главы ИААФ Диака огласят 16 сентября
Сенегальца обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и сокрытии фактов употребления допинга российскими легкоатлетами.
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