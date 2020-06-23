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23 июня 14:22
автор: Виктор Шарафудинов

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились с открытым письмом к президенту России

Спортсмены назвали нынешнюю ситуацию в отечественной легкой атлетике катастрофической.

Чемпионы мира по легкой атлетике Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Заявление спортсменов опубликовало «РИА Новости»:

«Кризисная ситуация в легкой атлетике длится с 2015 года. За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Все это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано все, что только можно. И вот сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля, в случае невыплаты штрафа ВФЛА, легкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации.

3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. Это поручение дало всем понять, что Вам не безразлична легкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России. С тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась.

Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам. Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом.

Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на Ваше участие и понимание».

Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов до 1 июля нынешнего года включительно. Вторая половина суммы является условным штрафом.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления на следующий сезон, если штраф не будет выплачен.

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автор: Виктор Шарафудинов
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились с открытым письмом к президенту России
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23.06.2020 14:22
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