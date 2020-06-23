Глава ВФЛА отказался комментировать письмо спортсменов

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко отказался комментировать открытое письмо чемпионов мира Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой к президенту России Владимиру Путину.

«По самому письму пока комментария не будет, – заявил Юрченко в интервью «РИА Новости». – Что касается ситуации, то вы знаете, что она очень непростая. Мы уже не раз говорили, что ни в коем случае нельзя увязывать штрафы с нейтральным статусом. Это совершенно не коррелируемые вещи: нарушения Лысенко и ущемление спортсменов с нейтральным статусом».

Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов до 1 июля нынешнего года включительно. Вторая половина суммы является условным штрафом.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления, если штраф не будет выплачен.

В ноябре прошлого года из-за скандального дела российского легкоатлета Данила Лысенко пост президента ВФЛА пришлось покинуть Дмитрию Шляхтину.