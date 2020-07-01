Юрий Борзаковский: Российские легкоатлеты возобновляют подготовку на базах в Новогорске и Кисловодск

- Ведущие российские легкоатлеты возобновляют централизованную подготовку на федеральных базах в Новогорске и Кисловодске, которая была прервана три месяца назад из-за пандемии. Сегодня спортсмены заезжают на базы, завтра им предстоит пройти тестирование на коронавирус, - приводит слова Борзаковского ТАСС.

Накануне состоялось заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на котором было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.

Ранее World Athletics заявила, что российские спортсмены не смогут выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, если штраф не будет выплачен.