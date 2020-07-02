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02 июля 20:26
автор: Виктор Шарафудинов

Ласицкене может уйти из сборной России из-за ситуации с ВФЛА

World Athletics рассмотрит вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским атлетам в конце июля.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о том, что может покинуть сборную России.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной, – рассказала Ласицкене в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов».

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетика не заплатила вовремя штраф в размере 5 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Ранее руководство международной ассоциации World Athletics заявляло, что в этом случае российские легкоатлеты не смогут оформить получение нейтрального стадиона и не смогут выступать на международных стартах в сезоне-2020/21.

Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета World Athletics в конце июля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Ласицкене может уйти из сборной России из-за ситуации с ВФЛА
World Athletics рассмотрит вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским атлетам в конце июля.
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