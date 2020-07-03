Илья Иванюк: Капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Зачем спортсменам такое руководство?

Российский легкоатлет Илья Иванюк, специализирующийся в прыжках в высоту, высказался по поводу ситуации с невыплатой штрафа ВФЛА. Теперь если международная ассоциация World Athletics откажет атлетам из России в оформлении нейтрального статуса, они не смогут выступать на международных соревнованиях в сезоне-2020/21.

«Чтоб не опускались руки, нужно взять топор! – написал Иванюк в инстаграме. – А если серьезно, то вся эта ситуация вокруг нашей легкой атлетики стала как ночной кошмар. Но только с поправкой на то, что мы не можем проснуться, да и разбудить некому.

Наши лидеры – Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене – пытаются достучаться до нашего руководства. Но если их не слышат, то что делать остальным?

Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Я не видел никакой информации от них о проделанной работе, кроме как «мы много работаем».

Простите, но как раз много работаем мы – спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? Да и зачем спортсменам такое руководство».