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03 июля 10:45
автор: Виктор Шарафудинов

Илья Иванюк: Капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Зачем спортсменам такое руководство?

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы прокомментировал ситуацию в отечественной легкой атлетике.

Российский легкоатлет Илья Иванюк, специализирующийся в прыжках в высоту, высказался по поводу ситуации с невыплатой штрафа ВФЛА. Теперь если международная ассоциация World Athletics откажет атлетам из России в оформлении нейтрального статуса, они не смогут выступать на международных соревнованиях в сезоне-2020/21.

«Чтоб не опускались руки, нужно взять топор! – написал Иванюк в инстаграме. – А если серьезно, то вся эта ситуация вокруг нашей легкой атлетики стала как ночной кошмар. Но только с поправкой на то, что мы не можем проснуться, да и разбудить некому.

Наши лидеры – Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене – пытаются достучаться до нашего руководства. Но если их не слышат, то что делать остальным?

Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Я не видел никакой информации от них о проделанной работе, кроме как «мы много работаем».

Простите, но как раз много работаем мы – спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? Да и зачем спортсменам такое руководство».

Всероссийская федерация легкой атлетики должна была заплатить 5 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил до 1 июля включительно. На просьбу об отсрочке на полгода World Athletics ответила отказом.

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Что б не опускались руки - нужно взять топор! А если серьезно, то вся эта ситуация вокруг нашей легкой атлетики стала как ночной кошмар. Но только с поправкой на то, что мы не можем проснуться, да и разбудить некому🤷‍♂️ Наши лидеры : @aanzh , @sergey.shubenkov и @lasitskene.maria пытаются достучаться до нашего руководства. Но если их не слышат, то что делать остальным 🤷‍♂️ Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что капитан судна ВФЛА просиживает штаны🤷‍♂️ Я не видел никакой информации от них о проделанной работе кроме как «мы много работаем» Простите, но как раз много работаем МЫ - СПОРТСМЕНЫ. Где будет руководство без своих спортсменов? Да и зачем спортсменам такое руководство ?

Публикация от ILIA IVANIUK (@ivanuk_ilya)

источник: Instagram
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Илья Иванюк: Капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Зачем спортсменам такое руководство?
Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы прокомментировал ситуацию в отечественной легкой атлетике.
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