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03 июля 17:43

Евгений Юрченко: Выплата штрафов для ВФЛА оказалась неподъемной

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной.

- Решения, прозвучавшие во вчерашнем заявлении World Athletics, вызвали у меня глубокое разочарование. Отказ в выдаче нейтрального статуса - тяжелейший удар по спортсменам. Выплата штрафов в сложившейся экономической ситуации для нас оказалась неподъемной. Таких средств у федерации нет. Я комментировал ранее и хочу повторить, самостоятельно решить проблему выплаты штрафов мы не можем, - приводит слова Юрченко официальный сайт ВФЛА.

Ранее глава международной легкоатлетической федерации World Athletics Себастьян Коу заявил о том, что он и его организация недовольны результатами работы нынешнего руководства ВФЛА, отметив, что условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались Всероссийской федерацией легкой атлетики.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

Ранее руководство международной ассоциации заявляло, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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Евгений Юрченко: Выплата штрафов для ВФЛА оказалась неподъемной
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной.
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