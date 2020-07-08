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08 июля 13:21
автор: Виктор Шарафудинов

Евгений Юрченко: У ВФЛА нет ни денег, ни спонсоров, ни попечителей

Из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила штраф в 5 миллионов долларов, World Athletics может отказать российским спортсменам в оформлении нейтрального статуса.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко рассказал о ситуации в федерации, которая не смогла в установленные сроки выполнить обязательства перед World Athletics.

«Жульничество в спорте встречается, ошибку совершает не страна, а в первую очередь атлет и тренер, – рассказал Юрченко в эфире «Матч ТВ». – Безусловно, нам шьют коллективную ответственность. После признания факта нарушения Данилы Лысенко состоялся совет World Athletics, на котором вынесли решение. Сейчас нам надо выплатить штраф в 800 миллионов рублей, часть из которых надо выплатить сразу. В прошлом году нам было выставлено 204 критерия восстановления в международной ассоциации, из которых 203 мы выполнили. Поставили условие о выплате штрафа в 3 миллиона долларов, мы и его выплатили.

Но затем появилось дело Лысенко, которое взбудоражило общественность. Весь нынешний штраф наложен только из-за дела Лысенко, он беспрецедентно велик. Мы полностью расправились с прошлым багажом ВФЛА, были сотни дисквалификаций, это все делалось публично. За последний год в сборной России нет ни одного факта употребления допинга. Россия уже понесла колоссальное наказание, сейчас нас постоянно наказывают за прошлые нарушения.

Либо вся сумма платится, либо платится по частям. Перевод до 1 июля не сделали. Сейчас у ВФЛА нет денег. Последние денежные средства поступали на счета федерации в декабре 2019 года. Мы обращались в огромное количество административных организаций, обращались к бизнесу. Сейчас ВФЛА в силу того, что лишена международного членства, не имеет спонсоров и попечителей. Все они покинули ВФЛА».

Теперь ВФЛА должна World Athletics 6,34 млн долларов. В перспективе сумма может вырасти еще на 5 млн, если условный штраф, наложенный раннее, станет реальным. Международная ассоциация может отказать российским атлетам в оформлении нейтрального статуса, и в этом случае они не смогут выступить на международных соревнованиях в сезоне-2020/21.

Решение будет принято в конце нынешнего месяца.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Евгений Юрченко: У ВФЛА нет ни денег, ни спонсоров, ни попечителей
Из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила штраф в 5 миллионов долларов, World Athletics может отказать российским спортсменам в оформлении нейтрального статуса.
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