Сергей Клевцов: Слова Шубенкова о смене гражданства не стоит расценивать всерьез

- Я не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, стоит расценивать всерьез. Для себя вариант переезда в другую страну я исключаю. Да и он, думаю, тоже, - цитирует Клевцова ТАСС.

Накануне, российские легкоатлеты Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков заявили о том, что рассматривают возможность смены спортивного гражданства.

Напомним, что в марте World Athletics наказала ВФЛА штрафом в десять миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а пять миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно. Руководство международной ассоциации не раз отмечало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

Позже глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что выплата штрафа в сложившейся экономической ситуации для федерации оказалась неподъемной, отметив, что отказ в выдаче нейтрального статуса - тяжелейший удар по российским спортсменам.