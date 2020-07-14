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14 июля 10:40
автор: Виктор Шарафудинов

Станислав Поздняков: Со стороны Юрченко была существенная недооценка глубины проблем ВФЛА

Всероссийская федерация легкая атлетики вновь осталась без руководителя.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздников прокомментировал уход Евгения Юрченко с должности президента ВФЛА.

«Внезапная отставка Евгения Юрченко вызвала недоумение, хотя в последние годы в нашей легкой атлетике неожиданные события происходят регулярно, – рассказал Поздняков в интервью «РИА Новости». – Спустя без малого 5 месяцев стало очевидно, что со стороны избранного в феврале главы ВФЛА была существенная недооценка объема и глубины проблем, которые предстояло решать. Что привело к переоценке своих возможностей и ресурсов. К тому же полноценной поддержки руководителя внутри легкоатлетического сообщества мы, увы, не увидели, в том числе, со стороны спортсменов. В итоге, избранный антикризисный менеджер вывести организацию из кризиса не смог

Сейчас большие опасения в связи с отставкой президента ВФЛА вызывает тот факт, что совсем скоро состоится совет World Athletics, к которому нашей федерации очень важно последовательно и четко донести до членов совета свою позицию по защите интересов и прав чистых атлетов. Прежде всего, в той части, что спортсмены не могут и не должны нести коллективную ответственность или являться заложниками финансовых разногласий между третьими юридическими лицами.

В ближайшей перспективе нашему легкоатлетическому сообществу предстоит еще одна попытка консолидировано выбрать нового лидера и, наконец, объединить усилия по выходу из затянувшегося кризиса. Надеюсь, что свою конструктивную роль в этом сыграют наши ведущие спортсмены и специалисты, занимающие активную гражданскую позицию в данном вопросе.

ОКР со своей стороны готов, как и прежде, оказывать содействие уполномоченным представителям ВФЛА».

Юрченко руководил Всероссийской федерации легкой атлетики с 28 февраля. ВФЛА не смогла вовремя выплатить World Athletics штраф в 5 миллионов долларов, и российским легкоатлетам могут отказать в оформлении нейтрального статуса для выступлений в нынешнем сезоне.

источник: «РИА Новости»
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Станислав Поздняков: Со стороны Юрченко была существенная недооценка глубины проблем ВФЛА
Всероссийская федерация легкая атлетики вновь осталась без руководителя.
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