Станислав Поздняков: Со стороны Юрченко была существенная недооценка глубины проблем ВФЛА

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздников прокомментировал уход Евгения Юрченко с должности президента ВФЛА.

«Внезапная отставка Евгения Юрченко вызвала недоумение, хотя в последние годы в нашей легкой атлетике неожиданные события происходят регулярно, – рассказал Поздняков в интервью «РИА Новости». – Спустя без малого 5 месяцев стало очевидно, что со стороны избранного в феврале главы ВФЛА была существенная недооценка объема и глубины проблем, которые предстояло решать. Что привело к переоценке своих возможностей и ресурсов. К тому же полноценной поддержки руководителя внутри легкоатлетического сообщества мы, увы, не увидели, в том числе, со стороны спортсменов. В итоге, избранный антикризисный менеджер вывести организацию из кризиса не смог

Сейчас большие опасения в связи с отставкой президента ВФЛА вызывает тот факт, что совсем скоро состоится совет World Athletics, к которому нашей федерации очень важно последовательно и четко донести до членов совета свою позицию по защите интересов и прав чистых атлетов. Прежде всего, в той части, что спортсмены не могут и не должны нести коллективную ответственность или являться заложниками финансовых разногласий между третьими юридическими лицами.

В ближайшей перспективе нашему легкоатлетическому сообществу предстоит еще одна попытка консолидировано выбрать нового лидера и, наконец, объединить усилия по выходу из затянувшегося кризиса. Надеюсь, что свою конструктивную роль в этом сыграют наши ведущие спортсмены и специалисты, занимающие активную гражданскую позицию в данном вопросе.

ОКР со своей стороны готов, как и прежде, оказывать содействие уполномоченным представителям ВФЛА».