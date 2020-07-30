Российские легкоатлеты смогут претендовать на нейтральный статус не ранее 30 сентября

Российские легкоатлеты смогут претендовать на выступление в нейтральном статусе не ранее 30 сентября 2020 года.

Об этом заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна к этому сроку предоставить World Athletics план восстановления организации.

«Если эти условия будут выполнены, российские спортсмены смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов», - приводит ТАСС слова Андерсена.

Ранее сегодня Совет World Athletics призвал полностью исключить ВФЛА из членов организации в том случае, если российская сторона не оплатит штраф в размере 5 миллионов долларов, а также возместить международной федерации затраты в размере 1,31 млн. до 15 августа.