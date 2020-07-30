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30 июля 19:06
автор: Юрий Нечаев

Российские легкоатлеты смогут претендовать на нейтральный статус не ранее 30 сентября

Российская сторона должна выполнить ряд условий.

Российские легкоатлеты смогут претендовать на выступление в нейтральном статусе не ранее 30 сентября 2020 года.

Об этом заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна к этому сроку предоставить World Athletics план восстановления организации.

«Если эти условия будут выполнены, российские спортсмены смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов», - приводит ТАСС слова Андерсена.

Ранее сегодня Совет World Athletics призвал полностью исключить ВФЛА из членов организации в том случае, если российская сторона не оплатит штраф в размере 5 миллионов долларов, а также возместить международной федерации затраты в размере 1,31 млн. до 15 августа.

Причиной штрафных санкции стала фальсификация прежним руководством ВФЛА документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко.

источник: ТАСС
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