Евгений Юрченко: ВФЛА погасила задолженность перед World Athletics в полном объеме

- Мы погасили задолженность в полном объеме. Сегодня средства в размере 6,31 миллиона долларов федерация отправила. Эти средства не проходят без подтверждения той стороны (World Athletics). Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот - там более 30 различных документов нужно было оформить. Оплата штрафа - главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет, - цитирует Юрченко «РИА Новости».

Напомним, что ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. 12 марта 2020 года совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

При этом World Athletics оштрафовала ВФЛА на десять миллионов долларов (пять из них условно) за допущенные прежним руководством организации нарушения - в ноябре 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска российским легкоатлетом Данилы Лысенко допинг-контроля.

Отметим, что до 1 июля 2020 года ВФЛА не смогла выплатить положенный штраф в пять миллионов долларов. В августе совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации в том случае, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа и расходов организации до 15 августа. 30 июля министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству World Athletics, отметив, что средства будут перечислены до обозначенной даты.