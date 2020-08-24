Усэйн Болт: В субботу я сдал положительный тест на COVID-19. Симптомов нет

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подтвердил, что у него нашли коронавирус.

«В субботу я сдал тест, и он действительно дал положительный результат, – рассказал Болт, опубликовав сообщение в твиттере. – Отношусь к этому со всей ответственностью. Остаюсь дома и держусь подальше от моих друзей. Кроме того, у меня нет симптомов. Я буду находиться в самоизоляции и ждать подтверждения, чтобы узнать, каков протокол от Министерства здравоохранения. Пока я не получу подтверждения, я хочу сказать своим друзьям, чтобы были осторожны».

Stay Safe my ppl 🙏🏿 pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

21 августа Болт устроил на родине вечеринку по случаю своего 34-го дня рождения, на которой присутствовали два известных футболиста: Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и Леон Бэйли из «Байера».