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24 августа 20:34
автор: Виктор Шарафудинов

Усэйн Болт: В субботу я сдал положительный тест на COVID-19. Симптомов нет

Знаменитый спринтер подтвердил информацию СМИ.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подтвердил, что у него нашли коронавирус.

«В субботу я сдал тест, и он действительно дал положительный результат, – рассказал Болт, опубликовав сообщение в твиттере. – Отношусь к этому со всей ответственностью. Остаюсь дома и держусь подальше от моих друзей. Кроме того, у меня нет симптомов. Я буду находиться в самоизоляции и ждать подтверждения, чтобы узнать, каков протокол от Министерства здравоохранения. Пока я не получу подтверждения, я хочу сказать своим друзьям, чтобы были осторожны».

21 августа Болт устроил на родине вечеринку по случаю своего 34-го дня рождения, на которой присутствовали два известных футболиста: Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и Леон Бэйли из «Байера».

источник: «Советский спорт»
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Усэйн Болт: В субботу я сдал положительный тест на COVID-19. Симптомов нет
Знаменитый спринтер подтвердил информацию СМИ.
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