Бывшего главу IAAF Диака приговорили к четырем годам тюрьмы за коррупцию

Суд Парижа приговорил бывшего руководителя IAAF 87-летнего сенегальца Ламина Диака с четырем годам лишения свободы. Половина этого срока – условное наказание.

«Трибунал признает виновным Ламина Диака в активной и пассивной коррупции, – цитирует ТАСС слова судьи. – Суд приговаривает обвиняемого к штрафу в 500 тысяч евро, а также к четырем годам лишения свободы, из них два условно».

Ламин Диак находится под стражей во Франции с ноября 2015 года. Его обвиняли в «активной и пассивной коррупции», «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег в составе преступной группировки».

Прокуратура Франции обвиняла сенегальца в получении взяток в обмен за отказ от санкций в отношении российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга.