В Калуге будут производить только самые популярные у нас дизельные модификации внедорожника.

Когда в 2015 году заслуженное второе поколение Mitsubishi Pajero Sport прощалось с «ПСМА Рус», казалось, что новые машины начнут выезжать из заводских ворот на маленький местный полигон уже через несколько месяцев. Машина была готова, и конвейер, поговаривают, был уже полностью переоборудован для сборки новинки. Но экономика распорядилась иначе: очередная буря, что начала заволакивать российское небо еще в 2013-м, свела на нет все планы японского бренда. Долгожданный старт отложили почти на два года.

Осенний визит Осаму Масуко, главного исполнительного директора Mitsubishi Motors, связывали в первую очередь с вопросами объединения: Renault, Nissan и Mitsubishi теперь единое целое. Но про альянс говорили только журналисты в кулуарах – CEO «Трех бриллиантов» прибыл в столицу, чтобы официально объявить о долгожданном запуске сборки Mitsubishi Pajero Sport в Калуге. Событие, которого ждали, произошло 15 декабря 2017 года.

Теперь «Спорт» вновь официально стал россиянином, что немедленно отразилось на доступности автомобиля: цены на все модификации внедорожника, даже на экспортируемые бензиновые версии, сразу упали на 200 000 рублей, а устойчивый спрос на автомобиль теперь будет удовлетворяться намного быстрее за счет облегчения логистической задачи.

Российские автовладельцы, испокон веков находящиеся в острой конфронтации с двумя ключевыми проблемами под литерой «Д», дорогами и другой, еще более сложной , всегда испытывали особые чувства к рамным внедорожникам. Автомобилям, которым не страшны изъяны полотна или полное его отсутствие. Mitsubishi Pajero Sport – как раз из таких. Старая школа автомобилестроения, которая ставила надежность и долговечность во главу угла, плотно переплетена в нем с полным перечнем современных требований по безопасности, комфорту и технологичности. «Паджеро Спорт» изменился в лучшую сторону, оставшись самим собой: надежным, неприхотливым и уверенным внедорожником. Но обрел новые черты, которых ему так не хватало раньше: акустический и тактильный комфорт, который ощущается всеми органами и точками пассажиров.

Новый двигатель и новая же восьмиступенчатая трансмиссия удачно агрегированы друг с другом, за счет чего удалось достигнуть не только плавности хода, но и существенной топливной экономичности. Сенсорный экран, удобная и простая мультимедиа Mitsubishi Connect, комфортабельные кресла и камеры кругового обзора – третье поколение «Спорта» не сравнить с предком. Абсолютно разные автомобили, но с одним и тем же характером.

Правда, к сердцу своего покупателя надо было подобрать еще один ключ. Большего того, ключище! Ведь новая модель, исходя из павшей ниже плинтуса стоимости российской валюты, резко подорожала. Да и новые экологические требования не отставали: новый силовой агрегат с экологическим индексом ЕВРО-5 стоит в производстве значительно дороже своего предшественника. Но Mitsubishi Motors – один из тех брендов, который высоко ценит российский рынок, поэтому итоговую стоимость внедорожника удалось значительно снизить. И это было только началом реинкарнации «японца»: следующим шагом стало введение новых финансовых программ, позволяющих приобрести автомобиль с меньшей перегрузкой семейного бюджета. Правила просты: 50 процентов стоимости при покупке и три года бесплатной рассрочки. Все. Никаких подводных камней, сложных калькуляций и мелкого шрифта. Для завершения композиции не хватало только изюминки: будьте любезны, пять лет и 150 000 км гарантии на кузов, все узлы и агрегаты. «Спорт» стал первым автомобилем Mitsubishi, на который были расширены гарантийные обязательства.

Pajero Sport не последняя локализованная модель. Президент компании «ММС Рус» подтвердил, что это одна из приоритетных задач для бренда, чтобы наращивать свое присутствие на рынке, с одной стороны, и улучшать условия для потребителей, с другой.

А пока Анатолий Артамонов, губернатор самой технологичной и одной из самых успешных областей, Калужской, приветствовал возвращение модели в индустриальный парк в Росве, журналистам удалось кратко оглядеться на самом заводе. При подготовке к запуску доработали сборочную линию, добавили несколько новых постов, расширили сварочный цех. Несмотря на давнюю готовность конвейера, внесенные доработки потянули на миллионы рублей. Но ключевая инвестиция – люди. Уже в следующем году завод откроет более четырехсот новых вакансий, набор дополнительного персонала уже ведется. В ожидании второй смены завод гудит: через световую арку, где проводят последний визуальный осмотр уже готовых автомобилей, выкатывают новенький «Митсубиши» каждые шесть минут. Кроссоверов Outlander пока больше, ведь они составляют львиную долю реализуемых на территории Таможенного союза моделей «Митсу». «Паджеро Спорт» идут с младшим братом в пропорции «один к четырем». До конца года завод планирует выпустить более четырехсот рамных внедорожников, но в 2018 году число Pajero Sport, сходящих с калужского конвейера, должно резко возрасти: только в ноябре «Спорт» приобрели порядка тысячи человек, а пролонгация финансовых программ на следующий год обеспечит устойчивый спрос.

Остается только пожелать Mitsubishi Pajero Sport успеха, удачи и уважения на дорогах нашей Большой страны. Высокие стандарты качества Mitsubishi позволяют ему подтвердить то доверие, которое верой и правдой заработал его предшественник. У новичка из Калуги есть для этого все необходимое. И даже немножко больше.