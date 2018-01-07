Если у всех россиян наступление нового года ассоциируется с салатом «Оливье», речью президента по ТВ, салютом, шампанским и подарками, то для любителей автомобильного спорта лучший новогодний подарок – старт очередного ралли-рейда «Дакар».

Этот год не стал исключением, хоть «Дакар» нам и пришлось ждать аж до 6 января – необычайно поздний старт. В этом году ралли-марафон пройдет по территориям трех стран. Это будут уже знакомые нам по последним пяти гонкам Аргентина и Боливия, а также вернувшееся в список Перу.

Нынешний «Дакар» будет во многом особенным. Мы нашли как минимум пять причин пристально следить за гонкой даже в тот момент, когда новогодние выходные подойдут к концу и наступит пора идти на работу.

КАМАЗ, который победит

Естественно, у россиян слово «Дакар» ассоциируется с другим названием – КАМАЗ. Российский автомобильный завод ежегодно отправляет в Южную Америку несколько своих экипажей, один из которых в большинстве случаев в XXI веке побеждает. Этот «Дакар» не стал исключением.

В Южную Америку отправилось сразу четыре экипажа «голубой армады». Пилотами стали хорошо знакомые нам победитель гонки 2017 года Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников на автомобиле с новым 13-литровым рядным двигателем, который в Набережных Челнах умудрились впихнуть в бескапотный грузовик.

Конечно, мы ждем победы от нашей команды. Уверенности в победе придает и тот факт, что в этом году в «Дакаре» не принимает участие единственный человек, который побеждал команду «КАМАЗ-Мастер» после того, как гонка переехала в Южную Америку. Речь идет о голландце Жераре Де Рое, который в этом году принял решение отправится в Африку.

Не КАМАЗом единым…

Российских участников в Южной Америке в этом году будет не так много, но они есть. Всего из России в Перу, где стартовала гонка, отправилось семь российских экипажей. Четыре из них мы назвали – команда «КАМАЗ-Мастер». Но не КАМАЗом единым жив автоспорт в России.

Надежды на победу также связаны с единственным нашим участником в зачете квадроциклов Сергеем Карякиным. Стандартная шутка – нет это не тот Карякин, который играет в шахматы, а совершенно другой его полный тезка. В отличие от шахматного Карякина, автоспортивный стал чемпионом – в прошлом году он впервые в жизни выиграл ралли-рейд «Дакар». В этом году он отправился в Южную Америку, чтобы доказать, что та победа не была случайной.

Кроме Сергея Карякина в квадроциклах, честь России будут отстаивать и два автомобильных экипажа – команда «Контуртерм». Места за рулем автомобилей Toyota займут сын и отец, Сергей и Иван Шихотаровы. Как и в прошлом году, больших свершений от представителей калининградского автоспорта ждать не приходится, но это не значит, что за ребят не надо болеть.

Юбилейный «Дакар»

Еще одна причина этой зимой следить за гонкой в Южной Америке – юбилей легендарного ралли рейда. В 2018 году гонке «Дакар» исполняется 40 лет. По такому случаю организаторы не могли не придумать нечто особенное. В этом году обещают самый сложный маршрут за всю историю южноамериканских «Дакаров».

Обещания организаторы начнут выполнять уже с первых этапов, когда гонщики столкнутся с непролазными песками. Дальше их встретит высокогорная Боливия, в которой не только человеческий организм, но и техника начнет давать сбои. Завершится все стремительным финишем в Аргентине.

Андре Виллаш-Боаш

В этом году российские болельщики, причем не только автомобильные, но и футбольные, будут следить не только за командой «КАМАЗ-Мастер», Сергеем Карякиным и отцом и сыном Шихотаровыми. В «Дакаре» дебютирует известный португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш – тот самый, который не так давно работал в питерском «Зените», а потом отправился покорять Китай.

Еще с тех пор, как португалец тренировал в России, мы знали, что он неровно дышит ко всему, что связано со скоростью. Он просто обожает мотоциклы. Вот только в Южную Америку он отправился не со своим двухколесным другом, а на внедорожнике Toyota, таком же, как и у российских участников в зачете легковых автомобилей.

Дело в том, что пройти «Дакар» на мотоцикле неимоверно сложно и без специальной подготовки длиной как минимум в год это сделать практически невозможно. Вот Андре и отговорили от идеи заявиться в мотозачет. На первом этапе португалец уже обогнал два более опытных российских экипажа. Посмотрим, что будет дальше.

Peugeot всё?

Еще одна причина следить за нынешним «Дакаром» не такая радостная, как предыдущие. Ралли-рейд 2018 года станет последним для заводской команды французского концерна Peugeot, побеждавшего в двух последних гонках.

Во Франции решили свернуть дорогостоящий проект. Это значит, что следующий «Дакар» вряд ли увидит легенду ралли Себастьяна Леба. Новые команды придется искать рекордсмену по количеству побед в «Дакаре» Стефану Петеранселю и его напарнику Сирилю Депре. Что делать Карлосу Сайнсу – вообще неизвестно… Нам же остается лишь насладиться этим последним аккордом сильнейшей команды в мире.