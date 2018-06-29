7 июля трасса Moscow Raceway вновь соберет в 4-х часовом марафоне гонщиков, готовых проверить на выносливость себя и свою технику и проявить максимум своих спортивных возможностей. Гонки на выносливость особенно ценны своей атмосферой адреналина и непредсказуемости. При любой погоде такая концентрация автоспорта полностью погружает в происходящее на трассе. Гонка стартует в вечернее время, а финишный флаг гонщики увидят уже при свете фар.

Российские гонки на выносливость необычны по своему формату. Только здесь можно увидеть вместе на стартовой решетке и Автомобили национального класса российского чемпионата, и спортпрототипы, и мощные суперкары, как Merсedes SLS GT3 и Lamborghini Gallardo.

Не всегда мощность и класс автомобилей играют решающую роль, ситуация на трассе может меняться каждую минуту. Победитель гонки определятся в абсолютном зачете и отдельно проводиться зачет в каждом из представленных классов.

В этом сезоне в рамках REC будет также проводиться Чемпионат Москвы в классе “Спортпрототип CN”.

Russian Endurance Challenge пройдет в один день с юбилейной Гонкой звезд журнала “За Рулем”. Многие пилоты, звезды отечественного автоспорта, в этот день примут участие сразу в двух соревнованиях. Так что болельщиков ожидает настоящий праздник скорости.

Гонки REC особенны еще и тем, что в них участвуют не только профессионалы, за плечами которых призовые места в престижных международных гонках на выносливость, но и любители. Среди участников в разное время были: двукратный чемпион ETCC Николай Карамышев, основатель трассы Moscow Raceway Рустем Терегулов, архитектор автодромов Formula1 Герман Тильке, трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов, мастер спорта международного класса

и обладатель почётных трофеев в европейских сериях «длинных» гонок – Алексей Васильев.

В этапе REC впервые примет участие триумфатор нынешнего сезона Роман Русинов, который в этом году добился своей давней цели - победы в легендарном марафоне Le Mans 24h.

Для участия в марафоне на выносливость Роман сам собирает собственный автомобиль Shortcut, на котором он планирует соревноваться в REC.

По словам Романа: “Моя идея в том, чтобы пригласить своего гоночного инженера Дэвида Лича, своих напарников по команде G-Drive Racing и менеджера команды в Россию на Чемпионат Мира по футболу и предложить им проехать в Russian Endurance Challenge на автомобиле, который я собрал своими руками”.

Такая идея родилась у Романа совместно с производителем спортивных автомобилей Shortcut, и гонщик собирается за считанные дни собрать автомобиль самостоятельно.

В целом у REC есть все перспективы стать одним из самых зрелищных гоночных событий сезона. По прогнозам организаторов предполагается участие 24-х экипажей. Точный состав будет известен только перед стартом, но уже c уверенностью можно сказать, чтозрителей ждет непредсказуемая борьба.

В нынешнем сезоне гонка REC 4-я по счету. Впервые русская “длинная” гонка состоялась в октябре 2015 года на автодроме Moscow Raceway. В ней приняли участие 44 пилота на автомобилях разных классов. Победителем абсолютного зачета стал спортпрототип отечественной конструкции и постройки – Феникс FR 0.

В этом году отечественный спортпрототип Феникс вновь должен выйти на старт в новой модификации.

В сезоне 2017 подиум занял экипаж Бориса Абрамова и Андрея Агафонова из команды Capital RT на Mercedes SLS GT3.