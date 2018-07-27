22 июля Международный открытый лично-командный чемпионат Moscow Classic Grand Prix вновь собрал под свои знамёна спортсменов, выступающих на спортивных автомобилях, построенных на базе отечественной и зарубежной “классики“.

Показать своё водительское мастерство и продемонстрировать опыт в подготовке машин для кольцевых гонок съехались гонщики из многих регионов России. Международную составляющую обеспечили участники из Прибалтики, Украины и Израиля. Около ста спортсменов вели красивую, а порой и бескомпромиссную борьбу за заветные “очки“, чтобы пополнить личную копилку первенства. Следует отметить, что больше половины гонщиков являются членами 10 команд: Sofit Racing Team, “Советский Союз“, “Красная Машина“, “УГМК Моторспорт“, “Прорыв“, “Шалом“, “Серебряные Стрелы“, “Соколы. Тушино“, Kramar Motorsport, ClassicCarsRacing. Следовательно, результат отдельно взятого гонщика является важнейшим слагаемым общего успеха для своей команды.

В течении гоночного дня прошли как квалифицируемые тренировки, так и 8 гоночных заездов у участников, заявленных в 15-ти зачётах. Кроме заездов автомобилей категории “Спорт“, в гонках приняли участие и водители в дисциплине “Тайм Аттак“ (заезды на лучшее время круга без очной борьбы).

Несмотря на прогноз синоптиков о возможном дожде, на автодроме собралось много зрителей, влюблённых в автоспорт, в том числе целые семьи. Это ещё раз подтверждает тот факт, что этапы MCGP являются по-настоящему семейным праздником, на которых каждый может найти развлечение по душе. Тому способствовали и разного рода активности, предлагаемые партнёрами мероприятия. Начавшийся практически под конец заездов дождь добавил зрелищности: зрители наблюдали не только за эффектным веером водяной взвеси, вздымающейся в воздух за проносящимися по трассе машинами, но и смогли оценить высокий уровень мастерства гонщиков при пилотировании спортивными автомобилями в дождевых условиях.

Отдельно необходимо отметить историческую площадку, наполненную интересными, а порой и уникальными экземплярами авто- и мототехники, которые были выставлены как клубами, так и частными владельцами.

С нескрываемым интересом зрители наблюдали не только за событиями, происходящими на гоночной трассе, но и за тем, как гонщики и механики занимаются подготовкой техники к предстоящим заездам. Ведь только у нас можно зайти в бокс, сфотографироваться у спортивного автомобиля, задать гонщику интересующий вопрос, взять автограф. А если есть интерес к истории автоспорта ХХ века, то и тут наши участники помогут, так как среди них такие прославленные спортсмены, как Олег Трегубов, Александр Нуждин, Владимир Егоров, Александр Потехин.

Этап закончился и есть уверенность, что и зрители, и спортсмены получили удовольствие от праздника ретро и автоспорта.

Итоги II-го этапа чемпионата MCGP`2018.

Класс “Волга“: Вадим Антипов / Вахтанг Димитрадзе / Павел Пастушков

Класс “Волга 406“: Денис Самсонов / Александр Смирнов / Иван Коновалов

Класс “Жигули 1300“: Евгений Трушин / Игорь Кротов / Денис Кириллов

Класс “Жигули 1600“: Андрей Козлов / Иван Тараканов / Михаил Скрипников

Класс “Жигули +“: Михаил Засадыч / Александр Нуждин / Владимир Егоров

Класс “Москвич 2000“: Андрей Козлов / Максим Базильер / Денис Мысачёв

Класс “Стандарт“: Вильдан Асанов / Андрей Мусаев / Антон Севастьяненко

Класс Touring Mondial: Александр Дрогин / Максим Жарков / Михаил Тюрин

Класс “Формула Mondial“: Михаил Ухов / Роман Мовланов / Максим Пикулёв

III-й заключительный этап чемпионата Moscow Classic Grand Prix состоится в начале октября и по уже многолетней традиции пройдёт на подмосковном автодроме Moscow Raceway.