Дакар-2022: Новое лицо ралли-рейдов

В январе 2022 года в Саудовской Аравии состоится 44-е издание ралли Дакар. Сражение стартует в Джидде, портовом городе, где через неделю состоится этап чемпионата мира Формулы 1. Пролог к изданию 2022 года начнется в Хаиле на пересечении исторических торговых путей Саудовской Аравии.

Тон всему путешествию задаст коротенький 19-километровый спецучасток, который состоится в первый день нового года. Как отметил руководитель гонки Давид Кастера, по ходу двух недель марафона участников ждут пески всех форм и цветов, а также монументальные дюны и захватывающая навигация, которая удивит даже самых опытных штурманов.

Люди и машины пройдут испытание на прочность длиной свыше 8000 километров — от Хаиля до столицы страны Эр-Рияда и обратно к берегам Красного моря. 4300 километров участникам предстоит сражаться не только с трассами, но и с секундомерами на зачетных спецучастках.

В 2022 году на ралли Дакар собралось почти рекордное за последнее десятилетие число экипажей — 430 в основной гонке и еще 148 в зачете Dakar Classic. Однако главное нововведение марафона в том, что в 2022 году гонка войдет в календари мировых первенств FIA и FIM по ралли-рейдам. В общей сложности чемпионаты будут состоять из пяти этапов, и хотя открывает сезон наиболее престижная гонка, у тех, кому не удастся блеснуть на Дакаре, останется шанс побороться за чемпионство в Абу-Даби, Казахстане, Андалусии и Марокко.

Вместе с этим в январе 2022 года начнется первая фаза плана «Будущее Дакара», задача которого к 2030 году обеспечить переход участников на технику с низким уровнем выбросов. В этом направлении FIA и автопроизводители уже провели огромную работу, результатом которой станет выступление четырех автомобилей категории T1-Ultimate (T1.U).

Речь о дебюте трех гибридных внедорожников Audi RS Q e-tron, за рулем которых выступят в том числе победители двух последних Дакаров Стефан Петерансель и Карлос Сайнс, а также водородного полноприводного внедорожника GCK, на котором выступит Герлен Шишери. Помимо этого, в демонстрационных целях на Дакаре выступит грузовик Gaussin с водородным двигателем. Таким образом, главные звезды Дакара выступают в качестве тест-пилотов в авангарде научных достижений и готовы внести свой вклад в создание автомобилей завтрашнего дня.