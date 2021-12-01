МАЗ не взяли на паром

Еще несколько дней назад в предварительном списке участников гонки в Саудовской Аравии значились три капотных грузовика, представляющие Минский автомобильный завод. Экипажам уже были назначены стартовые номера: Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко получили №502, Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук – №507, Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв – №517.

Но в обновленном стартовом листе их уже не оказалось. Официальная причина этого несколько дней не называлась. По данным «Матч ТВ», команда «МАЗ-СПОРТавто» получила запрет на участие в «Дакаре» от организаторов гонки – французской компании A.S.O. При этом машины в тот момент направлялись в Марсель, где их должны были погрузить на паром, которым организаторы доставят гоночную технику в Саудовскую Аравию.

Предполагалось, что причиной запрета послужили санкции, наложенные в июне Европейским Союзом на ряд физических и юридических лиц Республики Беларусь, в том числе на Минский автомобильный завод. Позже организаторы подтвердили эту информацию.

«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов «Дакара», что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы «Дакара» были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе A.S.O.

Санкции в отношении МАЗа были наложены ЕС после инцидента с посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanair в Минске. Завод оспаривает свое включение в санкционный список в суде, но этот процесс явно не будет быстрым.

«МАЗ-СПОРТавто» теоретически может доставить свои машины в Саудовскую Аравию каким-то другим способом. Но избежать взаимодействия с французскими организаторами «Дакара» невозможно. Маловероятно, что МАЗ и A.S.O. успеют найти выход из сложившейся ситуации до старта гонки, которая пройдет с 1 по 14 января.

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» выступила с официальным заявлением, в котором поддержала своих соперников, выразив надежду, что те все же смогут принять участие в «Дакаре»-2022.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport)

Неучастие «МАЗ-СПОРТавто» негативно повлияет на уровень конкуренции в зачете грузовиков. Команда из Минска уже несколько лет навязывала серьезную борьбу «КАМАЗам». В ее отсутствие главными соперниками россиян на «Дакаре» будут команда «Де Рой», которая, как и коллектив из Набережных Челнов, выставит четыре грузовика, а также экипажи Мартина Мацика и Алеша Лопрайса.