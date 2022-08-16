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В FIA определились с моторным регламентом и мерами безопасности

Всемирный совет Международной федерации автоспорта утвердил новый моторный регламент, который вступит в силу с 2026 года, а также усилил нормы безопасности.
В FIA определились с моторным регламентом и мерами безопасности
16 августа 2022 21:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIA.com

РЕГЛАМЕНТ-2026: БОЛЬШЕ ГИБРИДНОСТИ, СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, НОВЫЕ УЧАСТНИКИ

Принятия технического регламенты на моторы ждали не только команды, участвующие в чемпионате. Его ждали в Ингольштадте, где обсуждалось решение о приходе в «Формулу-1» «Ауди» и «Порше». Чтобы принять решение об участии, в Германии ждали ясности: какие же моторы надо проектировать, учитывая технические, экологические требования. Теперь ясность есть – осталось дождаться немецких производителей.

Как и предполагалось ранее, в новых моторах не будет MGU-H, мотор-генератора, который стоял на валу турбины, перерабатывая кинетическую энергию вала в электричество, а когда нужно было, то в обратную сторону быстрее раскручивая турбину. В итоге от этой технологии отказались.

Двигатели останутся шестицилиндровые, они будут работать полностью на синтетическом топливе. Решился вопрос и финансовой составляющей. В чемпионате введены новые ограничения. До 2026 года команда может потратить на моторы только 95 миллионов долларов за сезон, а в 2026 – 130 миллионов.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАСКАЧКА МАШИНЫ: КОМПРОМИСС В 15 мм

Тема вертикальной раскачки машины прочно заняла поле для обсуждения сразу же после первых Гран-при. Переход на новый регламент, по которому большая часть прижимной силы стала генерироваться под днищем машины, привел к вертикальной раскачке. При росте скорости нарастала прижимная сила, машина прижималась к асфальту, исчезал граунд-эффект, машину резко поднимало вверх. Но стоило этому произойти, как граунд-эффект появлялся вновь и машину прижимало. Учитывая особенности трасс, можно только догадываться сколько раз за этап гонщик прыгал на таких горках. Неудивительно, что многие пилоты стали жаловаться на боли в спине. А после Гран-при Азербайджана Льюису Хэмилтону не хватило сил вылезти из машины. Тото Вольф (а именно «Мерседес» больше пострадал от этого эффекта) позже даже нашел медицинские заключения, по которым такие вибрации несут опасность для здоровья гонщиков. В «Ред Булл» с Вольфом не согласились – что тоже не удивляло. Макс Ферстаппен побеждал, несмотря на вертикальную раскачку. В «Феррари» проявили солидарность с «Ред Булл». А предложение Вольфа поднять кромку днища на 25 мм и вовсе грозило пересмотром всей концепции машины. Но проблема касалась не только пилотов «Мерседес». Например, Пьер Гасли из «Альфа Таури» сказал, что не хочет к 30 годам ходить с палкой из-за повреждения спины. О проблеме говорили и другие пилоты.

В FIA ограничились «надо разобраться» и предложили более внимательно смотреть за положением нижней планки в машине. Но на тормозах проблему не спустили.

«Безопасность - абсолютно высший приоритет для FIA, и мы посвятили много времени анализу и поиску решения проблемы раскачки. Я лично обсуждал этот вопрос со всеми командами и гонщиками. Хотя мнения разные, совершенно ясно, что FIA обязана действовать», - приводит слова президента FIA Мохаммед бин Сулайем пресс-служба организации.

Компромиссное решение было найдено. Со следующего сезона кромка днища будет поднята на 15 мм.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В начале июля зрители Гран-при Великобритании с замиранием сердца смотрели как дебютант «Формулы-1» пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу пару сотен метров скользил на Halo по асфальту, когда верхняя дуга безопасности разрушилась при ударе. Машина китайского пилота на большой скорости пролетела сначала по асфальту, затем по гравию, вновь перевернулась несколько раз и вылетела за защитные барьеры. После гонки в Великобритании президент Ассоциации пилотов (GPDA) бывший гонщик «Формулы-1» Александр Вурц обратился к президенту FIA с призывом ввести дополнительные меры безопасности. Этот призыв был услышан. После трех заседаний Технического консультативного совета было принято решение сделать верх защитной дуги более округлым, чтобы предотвратить его «зарывание» в полотно дороги и поломку, а также более прочным.

источник: «Советский спорт»
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