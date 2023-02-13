ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Есть лучший результат в сезоне! Виктория Блохина зажигает в сезоне Формулы-4 в Эмиратах!

В Дубае состоялся предпоследний этап зимнего первенства. Уик-энд завершился хет-триком финна Туукки Тапонена, который победил в каждом из трёх заездов, сменой лидера общего зачёта, а также лучшим в сезоне финишем Виктории Блохиной.
Есть лучший результат в сезоне! Виктория Блохина зажигает в сезоне Формулы-4 в Эмиратах!
13 февраля 2023 01:01
автор: Елена Коновальцева

НАВСТРЕЧУ СЕЗОНУ

На «Автодроме Дубай» прошел четвертый этап Формулы-4 Объединенных Арабских Эмиратов. Это зимнее первенство позволяет молодым пилотам лучше подготовиться к основному сезону.

ПЕРВАЯ ГОНКА

В первом заезде Тапонен на протяжении всей дистанции отбивался от атак Джеймса Уортона, который стал вторым, а на третье место после столкновения Арвида Линдблада и Киану Аль-Азхари вырвался Брандо Бадоер. Виктория Блохина финишировала 25-й и стала лучшей среди россиян, Георгий Журавский занял 27-ю позицию, а Александр Болдуев и Александр Абхазава классифицированы 29-м и 30-м.

ВТОРАЯ ГОНКА

Вторая гонка финишировала позади автомобиля безопасности — он выехал после того, как Теодор Дженсен допустил ошибку и выбил с трассы Журавского. Первым линию финиша пересек Джесси Карраскедо, но мексиканец был невнимателен позади сейфти-кара, пропустил въезд на пит-лейн и нарушил правила, а после штрафа откатился на десятое место.

В глубине пелотона блеснул Абхазава — Александр отыграл шесть позиций и финишировал 20-м. На 23-й строчке расположилась Блохина — для нее этот результат стал лучшим в сезоне Ф-4 ОАЭ 2023 года. Болдуев, как и Журавский, до финиша не добрался — автомобиль Александра заглох на стартовой решетке.

ТРЕТЬЯ ГОНКА

Заключительный заезд уик-энда прошел под знаком борьбы трех пилотов за победу — чуть ли не в каждом повороте Тапонен, Аль-Азхари и Уортона прессинговали друг друга и в конце концов заняли весь подиум. Александр Абхазава завершил этап финишем на 18-й позиции — самой высокой из всех трех гонок, а Виктория Блохина при старте с 37-го места опередила десятерых соперников и прорвалась на 27-ю строчку. Журавский закончил гонку 31-м, а Болдуев до финиша не добрался.

В общем зачете перед заключительным этапом в лидеры вырвался Уортон — в девяти последних гонках он восемь раз поднимался на подиум. Тапонен уступает партнёру по команде шесть очков и идет вторым, а недавний лидер Уго Угочукву не смог отыграться после неудачной квалификации, набрал только три очка и теперь занимает третью позицию. Кирилл Смаль за счет набранных на первом этапе очков держится на 15-й строчке, а Александр Абхазава с двумя баллами занимает 26-е место.

ПРОТОКОЛЫ И ЗАЧЕТЫ

Общий зачет Ф-4 ОАЭ после четырех этапов (топ-10):

1. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons) — 182 очка.

2. Туукка Тапонен (Mumbai Falcons) — 176.

3. Уго Угочукву (Prema) — 145.

4. Валерио Риничелла (MP) — 145.

5. Арвид Линдблад (Hitech GP) — 82.

6. Закари Давид (R-ace GP) — 59.

7. Валентин Клусс (PHM) — 50.

8. Брандо Бадоер (Pinnacle VAR) — 47.

9. Ноа Стремстед (PHM) — 43.

10. Теофиль Наэль (Sainteloc) — 39.

…15. Кирилл Смаль (MP) — 22.

…26. Александр Абхазава (R-ace GP) — 2.

Финальный этап Ф-4 ОАЭ пройдет на трассе «Яс Марина», принимающей Гран-при Абу-Даби Формулы-1, 18–19 февраля. На титул чемпиона претендуют четыре пилота.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Есть лучший результат в сезоне! Виктория Блохина зажигает в сезоне Формулы-4 в Эмиратах!
Есть лучший результат в сезоне! Виктория Блохина зажигает в сезоне Формулы-4 в Эмиратах!
В Дубае состоялся предпоследний этап зимнего первенства. Уик-энд завершился хет-триком финна Туукки Тапонена, который победил в каждом из трёх заездов, сменой лидера общего зачёта, а также лучшим в сезоне финишем Виктории Блохиной.
13.02.2023 01:01
Авто/Мото
автор: Елена Коновальцева
Ф-4 в Эмиратах: есть первые очки у Александра Абхазавы!
Ф-4 в Эмиратах: есть первые очки у Александра Абхазавы!
Автодром «Кувейт Мотор Таун» в течение нескольких дней принял два подряд этапа Формулы-4 ОАЭ. И для грузинского дебютанта серии Александра Абхазавы, а также для российских пилотов заезды на уже изученной трассе позволили добиться заметного прогресса.
02.02.2023 21:46
Авто/Мото
автор: Елена Коновальцева
Аварии есть, очков нет. Как россияне прошли в Эмиратах второй этап Ф-4
Аварии есть, очков нет. Как россияне прошли в Эмиратах второй этап Ф-4
В Кувейте на трассе «Кувейт Мотор Таун» состоялся второй этап нового сезона «Формулы-4» Объединенных Арабских Эмиратов, в котором приняли участие сразу несколько гонщиков из России, а также грузинский дебютант Александр Абхазава.
29.01.2023 16:20
Авто/Мото
автор: Елена Коновальцева
Кирилл Смаль и Виктория Блохина выступили на этапе Формулы-4 ОАЭ
Кирилл Смаль и Виктория Блохина выступили на этапе Формулы-4 ОАЭ
В Дубае стартовал новый сезон Формулы-4 Объединенных Арабских Эмиратов, на котором в общей сложности выступили 39 пилотов и сразу нескольких россиян, включая уже хорошо знакомого с этой категорией Кирилла Смаля и восходящую звезду Викторию Блохину, а также грузинского дебютанта Александра Абхазаву.
14.01.2023 21:21
Авто/Мото
автор: Роман Алексеев
Анастасия Нифонтова: Мотоциклы – это любовь на всю жизнь, но в машинах иная мотивация
Анастасия Нифонтова: Мотоциклы – это любовь на всю жизнь, но в машинах иная мотивация
Год практически завершен, гонки и этапы позади, пилоты и механики отдыхают, гоночная техника ждет новых стартов. В преддверии Нового года принято подводить итоги и загадывать желания. О том, каким был 2022 год, что загадать на 2023 «Советскому спорту» рассказала двукратная обладательница Кубка мира FIM по кросс-кантри ралли в женском зачете, серебряный и бронзовый призер ралли «Дакар» и двукратная победительница Africa Eco Race Анастасия НИФОНТОВА.
30.12.2022 11:45
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
СУПЕРКРОСС МОСКВЫ 2022
СУПЕРКРОСС МОСКВЫ 2022
10 декабря состоится мотокросс «СУПЕРКРОСС МОСКВЫ 2022». Спортивное событие пройдет на специализированной трассе в столичном районе Крылатское.
05.12.2022 05:00
Авто/Мото
автор: Сергей Иванов
В погоне за «Белым тигром» из Казани в Москву
В погоне за «Белым тигром» из Казани в Москву
Представлен маршрут главного российского ралли «Шелковый путь» на 2023 год. В следующем году он пройдет через 13 субъектов России и пересечет три часовых пояса. Участники отправятся в погоню за «Белым тигром», главным призом соревнований.
15.11.2022 20:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Баньяя стал чемпионом мира MotoGP, Ринс выиграл последний этап сезона
Баньяя стал чемпионом мира MotoGP, Ринс выиграл последний этап сезона
В «Дукати» завершили сезон победами во всех трех зачетах, а производитель «Сузуки» попрощался с MotoGP победой в последней гонке.
06.11.2022 20:33
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Ирина Сидоркова: Автогонки – это вся моя жизнь
Ирина Сидоркова: Автогонки – это вся моя жизнь
Попытки вычеркнуть Россию из мирового спорта не обошли стороной и автоспорт. Лишенные возможности выступать на мировой арене, пилоты нашли другие варианты. Участник программы SMP Racing, выступавшая в WSeries, Ирина Сидоркова этот год провела в Российской серии кольцевых гонок. О том, как сложился год, какой новый опыт был приобретен и каковы планы на будущее, рассказала спортсменка в интервью «Советскому спорту»
03.11.2022 20:37
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Большой финал в Валенсии
Большой финал в Валенсии
Пока «Формула-1» взяла паузу перед финальными этапами, в MotoGP все готово к развязке чемпионата.
03.11.2022 15:40
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика