Есть лучший результат в сезоне! Виктория Блохина зажигает в сезоне Формулы-4 в Эмиратах!

НАВСТРЕЧУ СЕЗОНУ

На «Автодроме Дубай» прошел четвертый этап Формулы-4 Объединенных Арабских Эмиратов. Это зимнее первенство позволяет молодым пилотам лучше подготовиться к основному сезону.

ПЕРВАЯ ГОНКА

В первом заезде Тапонен на протяжении всей дистанции отбивался от атак Джеймса Уортона, который стал вторым, а на третье место после столкновения Арвида Линдблада и Киану Аль-Азхари вырвался Брандо Бадоер. Виктория Блохина финишировала 25-й и стала лучшей среди россиян, Георгий Журавский занял 27-ю позицию, а Александр Болдуев и Александр Абхазава классифицированы 29-м и 30-м.

ВТОРАЯ ГОНКА

Вторая гонка финишировала позади автомобиля безопасности — он выехал после того, как Теодор Дженсен допустил ошибку и выбил с трассы Журавского. Первым линию финиша пересек Джесси Карраскедо, но мексиканец был невнимателен позади сейфти-кара, пропустил въезд на пит-лейн и нарушил правила, а после штрафа откатился на десятое место.

В глубине пелотона блеснул Абхазава — Александр отыграл шесть позиций и финишировал 20-м. На 23-й строчке расположилась Блохина — для нее этот результат стал лучшим в сезоне Ф-4 ОАЭ 2023 года. Болдуев, как и Журавский, до финиша не добрался — автомобиль Александра заглох на стартовой решетке.

ТРЕТЬЯ ГОНКА

Заключительный заезд уик-энда прошел под знаком борьбы трех пилотов за победу — чуть ли не в каждом повороте Тапонен, Аль-Азхари и Уортона прессинговали друг друга и в конце концов заняли весь подиум. Александр Абхазава завершил этап финишем на 18-й позиции — самой высокой из всех трех гонок, а Виктория Блохина при старте с 37-го места опередила десятерых соперников и прорвалась на 27-ю строчку. Журавский закончил гонку 31-м, а Болдуев до финиша не добрался.

В общем зачете перед заключительным этапом в лидеры вырвался Уортон — в девяти последних гонках он восемь раз поднимался на подиум. Тапонен уступает партнёру по команде шесть очков и идет вторым, а недавний лидер Уго Угочукву не смог отыграться после неудачной квалификации, набрал только три очка и теперь занимает третью позицию. Кирилл Смаль за счет набранных на первом этапе очков держится на 15-й строчке, а Александр Абхазава с двумя баллами занимает 26-е место.

ПРОТОКОЛЫ И ЗАЧЕТЫ

Общий зачет Ф-4 ОАЭ после четырех этапов (топ-10):

1. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons) — 182 очка.

2. Туукка Тапонен (Mumbai Falcons) — 176.

3. Уго Угочукву (Prema) — 145.

4. Валерио Риничелла (MP) — 145.

5. Арвид Линдблад (Hitech GP) — 82.

6. Закари Давид (R-ace GP) — 59.

7. Валентин Клусс (PHM) — 50.

8. Брандо Бадоер (Pinnacle VAR) — 47.

9. Ноа Стремстед (PHM) — 43.

10. Теофиль Наэль (Sainteloc) — 39.

…15. Кирилл Смаль (MP) — 22.

…26. Александр Абхазава (R-ace GP) — 2.

Финальный этап Ф-4 ОАЭ пройдет на трассе «Яс Марина», принимающей Гран-при Абу-Даби Формулы-1, 18–19 февраля. На титул чемпиона претендуют четыре пилота.